Inter, Fiorentina’yı 3-0 Mağlup Etti! Çalhanoğlu Şov Yaptı

Milano temsilcisi Inter, Serie A’nın 10. haftasında Giuseppe Meazza Stadı’nda Fiorentina’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Inter ikinci yarıda açıldı.

66. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golle öne geçen Inter, 71. dakikada Petar Sucic’in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcu Çalhanoğlu, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 3-0.

FIORENTINA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Fiorentina’da Edin Dzeko 76. dakikada oyuna dahil olurken, 86. dakikada Mattia Viti kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Inter puanını 18’e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Ligde kötü bir dönem geçiren Fiorentina ise 4 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ: “MAESTRO ÇALHANOĞLU”

İtalyan spor basını, Hakan Çalhanoğlu’nun performansını “maestro” başlıklarıyla manşetlere taşıdı. La Gazzetta dello Sport, milli futbolcunun “oyunun temposunu belirleyen ve galibiyetin mimarı” olduğunu yazdı.

Inter, gelecek hafta deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Fiorentina ise evinde Udinese’yi konuk edecek.