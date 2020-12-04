İnstagram'da engel yediğimi nasıl öğrenirim? İnstagram canlı yayından engellendiğimi nasıl anlarım

Instagram'da biri sizi engelleyip engellemediğini öğrenmek için Instagram profilinize giriş yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında bulunan ana sayfayı seçin. Buradan da sağ üst köşede mesajlar sekmesini tıklayın. üst kısımda arama alanına sizi engellediğinizi düşündüğünüz kişinin kullanıcı adını girin. Engel yediğiniz kişinin kullanıcı adını girdikten sonra bir deneme amaçlı mesaj gönderebilirsiniz. Mesajı gönderdiğinizde göndermiş olduğunuz mesajın gitmediğine ilişkin bir uyarı ile karşı karşıya kalınırsa o kişi sizi engellemiş demektir. Ayrıca yine mesajlar kısmına gelindiğinde biraz önce gönderdiğiniz mesajın gönderilmedi uyarısı ile karşı karşıya kalacaksınız. Burada dikkat edilmesi gereken durum sizi engelleyen kişinin profil sayfasını görebilirsiniz. Ancak kişinin profilindeki gönderiler, takipçi, takip ve gönderilerinin boş olduğunu göreceksiniz. Yine kişiyi yeniden takip etmek isteyip de takip et sekmesini tıklasanız bile takip etmeye izin verilmediğini göreceksiniz. Tüm bu durumlar gösteriyor ki o kişi sizi engellemiş.

İnstagram canlı yayından engellendiğimi nasıl anlarım

Profilimize girip sağ üst köşede bulunan “üç nokta” işaretini tıklayın.

Burada hesap ayarlarının altında bulunan “hikaye ayarları” sekmesine girin.

Hikaye ayarları sekmesinde “hikayeni ve canlı videolarını belirli kişilerden gizle” alanına instagram canlı yayınımızı görmesini istemediğimiz kişilerin profil isimlerini yazarak engelleyin.

Instagram canlı yayınımızı görmemesi için engellediğimiz kişiler aynı zamanda hikayelerimizi de göremiyor. Yani hem instagram canlı yayından hemde instagram hikayelerden kişi engelleme işlemini aynı anda yapmış oluyoruz.