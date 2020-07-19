İnsanlıktan tamamen çıktılar! Çinli ailelere verildiği iddia edilen Uygur Türkü çocuklara işkence
Uygur Türklerine yıllardır zulmeden Çinliler, insanlıktan tamamen çıktı!.. Ailelerinden alınıp Çinlilerin yanına verildiği iddia edilen çocukların görüntüleri, zulmün ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Yıllardır Uygur Türkleri’ne uygulanan Çin işkencesi, bu kez kameralara yansıdı.
Ailelerinin elinden alınıp Çinli bir aileye verildiği iddia edilen küçük çocukların görüntüleri, Müslümanlara olan nefretin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Müslüman Uygur Türklerini asimile etmeye çalışan, bu yüzden çocuk yaşta yanlarına alıp kendileri gibi yetiştirmeye kalkan Çinliler, yaptıkları işkenceyi kamera kaydına almaya başladı.
Görüntülerde, vicdanını kiraya vermiş bir namus yoksununun, Uygur Türkü olan küçük çocuklara, elindeki kırbaç benzeri cisimle defalarca vurduğu görülüyor.