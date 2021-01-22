İnsanlık AB kapısında

Bosna Hersek’te adeta sıkışıp kalan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan’a, oradan da nihai hedefleri olan Fransa, İtalya ya da Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmanın hayalini kurmaya devam ediyor.



-15 derece sıcaklığa direniyorlar



Göçmenlerin kamp kurmak için Velika Kladusa şehrini seçmesi de tesadüf değil. Şehrin Hırvatistan’a ve dolayısıyla AB sınırına çok yakın bir bölgede olması, göçmenlerin burayı tercih etmesindeki en önemli sebep. Velika Kladusa’ya bağlı Polje Köyü’nün yakınında, orman içinde çadırlar kuran göçmenler, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü ve karın yağdığı bölgede kışı nasıl atlatacaklarının endişesini yaşıyor. Bangladeşli Ahan Ahmed, bu ağır koşullarda kalan onlarca göçmenden yalnızca biri.



AB’nin kapıları açması tek umutları



19 yaşındaki Ahmed, burada kendi imkanlarıyla yemekler yapıp karınlarını doyurduklarını anlatarak, kendilerini en çok basın mensuplarının ve yardım kuruluşları gönüllülerinin ziyaret ettiğini söyledi. Ahmed, 3 aydır kaldığı bu derme çatma kampın yalnızca bir kısmında 16 göçmenin kaldığını ifade etti. Hayatlarını imkanlar el verdiğince idame ettiren göçmenler, çadırlarının yanlarına yerleştirdikleri ağaç dallarında kıyafetlerini kurutuyor, yaktıkları ateşte hem yemek pişiriyor, hem de kendilerini ısıtıyorlar.



Ateşten çıkan yoğun dumana da “artık alıştıklarını” dile getiren göçmenler, önemli olanın dondurucu soğuklarda az da olsa ısınabilmek olduğunu ifade ediyor. Geceleri yaktıkları büyük ateşlere, ne bulurlarsa onu atan göçmenler, her yeni güne yeni umutlarla uyanıyor. Dondurucu soğukların sağlıklarını olumsuz etkilemesinden endişe eden bu insanlar, sabah olduğunda ellerindeki paranın bir kısmı ile alışveriş yapıp o gün için karınlarını doyuracak bir şeyler pişiriyorlar. Umuda yolculuk yapan göçmenler, aylardır aynı rutini en baştan tekrarlıyorlar. Yola devam etmelerinin önündeki tek engelin kış olmadığının farkında olan göçmenler, AB’nin sınırları açıp geçmelerine izin vermesini talep ediyor.



3 yılda 100 bine yakın göçmen geldi



Velika Kladusa, Bihac ve Cazin gibi sınır şehirlerinin içinde bulunduğu Una-Sana Kantonu (USK) göçmen krizini adeta tek başına omuzluyor. Kanton Başbakanı Mustafa Ruznic, son 3 yılda kanton sınırlarına 94 bin 500 göçmenin geldiğini tespit ettiklerini belirterek, kadın ve çocuk göçmenlerin yanı sıra aile olan göçmenlerin ayrı kamplarda kaldığını aktardı. Aralık 2020’de çıkan yangının ardından durumun ağırlaştığı “Lipa” kampında halen 700’den fazla göçmen bulunuyor.