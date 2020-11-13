İnsan Vakfı’ndan 81 ilde 81 bin fidan

“Umut Ol Gelecek Bahara” sloganıyla yola çıkan İnsan Vakfı ve ORFAMDER üyeleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilk olarak, Hatay’daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Teller mevkisinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.



YAKANLARA “DUR” DEDİLER



İnsan Vakfı Genel Başkanı Aktaş, şunları dile getirdi: “İnsanlar kinlerini ve nefretlerini, ağaçları ve ormandaki canlıları yakacak kadar kabartmışlar. Bizim özellikle buna da ‘dur’ demek için yanan bir fidanımızın yerine bin fidan dikebilecek gücümüz var. O sebeple bu sene, bu işe daha da önem veriyoruz. İnşallah İnsan Vakfı ve ORFAMDER olarak 81 ilimizde bu ağaç dikimini gerçekleştireceğiz ve bunun, bütün Türkiye’ye ve Türk insanına örnek olmasını istiyoruz çünkü bizim geleceğimiz ormanlar, ülkemizin ve insanlarımızın ciğerleri. Ormanları yakanlar toplumdaki kin ve nefreti, fitneyi ateşlemiş oluyorlar, sadece ağaçları ateşe vermemiş oluyorlar ama biz fidan dikerek bu ateşi söndürmüş olacağız.”



DÜNYA HEPİMİZE EMANET



ORFAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalay, “Hatay’da ortaya çıkan orman yangınından sonra bizler de buraya katkı sunmak, ülkemizin kanayan yarası orman yangınlarına karşı mücadele etmek için buradayız. Bu dünya hepimize, sonraki nesillerin emanetidir” dedi.



İZMİR ANISINA FİDAN



Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, orman teşkilatı ve öğrencilerin de katıldığı törende, toprakla buluşan ağaçlardan biri, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.