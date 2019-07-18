0553 313 94 23

İnsan tacirinden küstah sözler... Cezaevine gönderildi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” demesi ‘pes’ dedirtti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:17
İnsan tacirinden küstah sözler... Cezaevine gönderildi!

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs “göçmen kaçakçılığı suçundan” tutuklandı.

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 06:17
  1. inasn kaçakçısı
  2. kaçakçı
  3. Bodrum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun hapis cezası onaylandı
    1. Eski Arjantin Devlet Başkanı..
    2. NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan..
    3. Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını..
    4. "YPG/PKK, masum Kürtleri hedef alan..
    5. Beykoz’da kundaklama iddiası polisi..
    6. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj..
    7. Başkent’te aday sürücü yayaya çarptı
    8. İnsan tacirinden küstah sözler.....
    9. Emniyet Genel Müdürü değişti... İşte..
    10. Acı haber! Bir asker şehit oldu
    11. Torba kanun Meclis'ten geçti... 6 ay..
    12. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel..
    13. 50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok..
    14. "NATO'nun Türkiye ile iş birliği,..
    15. Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına..
    16. Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    17. Bursa'da ahır yangını
    18. GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve..
    19. Balıkesir'de bir evde patlama ve..
    20. ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
    21. Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş..
    22. Düzce'de su baskını ve toprak kayması
    23. Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur..
    24. Tartışanlara müdahale edince..
    25. Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    27. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    28. Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını..
    29. BM’den Macaristan’a "göçmen" tepkisi
    30. Sincan Belediyesi’nin AKP’li Meclis..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir