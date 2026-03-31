Hakkari merkezli 18 ilde dev operasyon! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesine darbe indirildi

Vatandaşların mağduriyetine yol açan ve haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, dijital materyaller ve çok sayıda delil ele geçirilirken 52 kişi adalete teslim edildi.

"18 ilde eş zamanlı baskın: 52 gözaltı!"

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri düğmeye bastı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 18 ilde belirlenen adreslere gerçekleştirilen şafak operasyonlarıyla, yasa dışı bahis siteleri üzerinden finansal trafik yöneten ve nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle haksız kazanç elde eden 52 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"Sanal kumar ve dolandırıcılık şebekesine darbe!"

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerde kullandığı çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka kartı ve dijital veri depolama aygıtına el konuldu. Bakanlık kaynakları, şebekenin özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis mecralarını yönettiğini ve teknolojik imkanları kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun genişleyerek devam edeceği bildirildi.

"Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor!"

İçişleri Bakanlığı, huzur ve güvenliğin tesisi için siber dünyada işlenen suçlara karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini vurguladı. Vatandaşların alın terini ve birikimlerini hedef alan bu tür suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kesintisiz süreceği ifade edilirken, dijital mecralardaki yasa dışı faaliyetlerin her adımının takip edildiği mesajı verildi.