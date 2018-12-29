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İnsan hissettiği yaştadır diyenlere aldırmayın

İnsan hissettiği yaştadır diyorlar. Laf! Gerçek yaşınız damar yaşınızdır, damarlarınız kaç yaşındaysa siz de o yaştasınız..

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:39
İnsan hissettiği yaştadır diyenlere aldırmayın

Aklı selim yaşamamış, size emanet edilen bedene, yaradılış hikmetine uygun muamele edip; koruyup kollamamışsanız ve bu yüzden damarlarınız tahrip olmuşsa, siz “hissetiğiniz” hangi yaştan söz ediyorsunuz?

Damarlar gitmiş.. Sen istediğin kadar kendini 30’unda hissetiğini söyle. Boş, bomboş laf!

Koroner kalp hastalıklarının ve felçlerin önde gelen sebebinin, sağlıksız, erken yaşlanmış, tıkanmış ya da patlamış damarlar olduğunu asla unutmamalısınız. Yaşlanıyoruz, damarlarımız da yaşlanıyor. Bu gayet tabii bir durum. Eğer genç ve sağlıklı damarlara sahipsek, yaşlanmamız gecikir. Vade ne gün nerede saat kaçta, Allah’tan gayrısı bilemez. Evet ama sağlıklı hayat, sağlıkla damar yapısında akmakta.. Onun için damarlarımıza gözümüz gibi bakmak, onların daralıp tıkanmalarına, sertleşip kalınlaşmalarına fırsat vermemeliyiz.

Damarlarınızı korumanın sağlıklı ve genç damarlara sahip olmanın yolu, yüksek kan şekerinden, kan basıncından, ürik asit seviyesinden, yüksek kan kolesterol düzeyinden, homosistein seviyesinden, fazla yağlı ve proteinli beslenmeden, aşırı kilolardan, yoğun stresten, sigara ve alkolden, hareketsizlikten sakınmaktır. Doğru beslenme alışkanlıkları edinerek, sigaradan kaçınarak, egzersiz yaparak, kan şekerimizi kontrol altında tutarak, kan basıncımızı kabul edilebilir aralıklarda sürdürerek, ruhsal durumumuza önem vererek huzurlu bir yaşamı ısrarla sürdürebilirsek, daha sağlıklı ve genç damarlara sahip oluruz.

Sağlıklı damarlara sahip olmanın öncelikli şartı, iyi kontrol edilmiş kan şekeri, açlık ve tokluk insülini ile kolesterol ve trigliserit düzeyleri. Yapılması gereken, kan şekeri ve kolesterol seviyenizi öğrenmek için aile hekiminize başvurmak. Hekiminizin tasviyesi doğrultusunda açken veya tokken kan verebilir ve bunları öğrenebilirsiniz. Trigliserit ve HDL kolesterolünüzü ölçtürecekseniz kan alınmadan önce 12 saat süreyle bir şey yiyip içmemelisiniz.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 19:45
  1. yaşlılık
  2. damar yaşı

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