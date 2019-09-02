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"İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim"

- Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır:- "Trabzonspor benim için çok büyük takım. Altyapısına geldiğimde çok mutluydum. A takıma çıktığımda hayallerim daha da büyüdü. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim"

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
"İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim"


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının da yer aldığı video yayımladı.

Uğurcan Çakır, videoda, kendini bildiğinden beri Trabzonsporlu olduğunu belirterek, "Altyapı olarak söylemeyeyim. Burada oynamanın hayalini kuruyorum. Çünkü 13-14 yaşlarına kadar İstanbul'da büyüdüm. Biz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor için sahada her şeyimizi veriyoruz. Terimizin son damlasına kadar her birimiz sahada mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın genç kalecisi, ilk resmi maçında sahaya çıkarken yaşadıklarının kendisine hayal gibi geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"UEFA'da Rabotnicki maçıydı. Yaşananlar hayal gibiydi. Hocamız bize çok güveniyor, biz de bunun farkındayız. Performansımızın böyle olması bence hocamızın sayesinde. Hem Ünal hoca hem ekibi hem de kaleci antrenörü Metin hocamız olsun. Bana çok güvendiklerini her daim söylüyorlardı. Ben de ilk Fenerbahçe maçına çıktığımda bu güvenle oynadım. Bu güvenle oynamaya devam ediyorum. Belki de performansımın artmasının sebebi bu. Ünal hocanın sisteminin samimi olduğuna inanıyorum. Bana çok moral ve güven veriyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Trabzonspor benim için çok büyük takım. Altyapısına geldiğimde çok mutluydum. A takıma çıktığımda hayallerim daha da büyüdü. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim.''


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır

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