Yerel İnşaattan kopup güzelim arabaya zarar verdiler
İnşaattan kopup güzelim arabaya zarar verdiler

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir inşaatta beton pompasının devreye alınması sırasında istinat duvarından kopan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırıldı. Çalışmadan önce, duvarın yanında park halindeki bazı araçlar, sahipleri tarafından oradan çekildi. Ancak bir aracın sahibine ulaşılamadı. Beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayı görenler, durumu fark ederek aracın içerisini temizledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin kızı, durumu babasına haber verdi. Hasar gören aracın işlemlerin ardından olay yerinden çekileceği öğrenildi.

Orhan Akkaya ise olayla ilgili, "Sabah arkadaşlar duvarın yıkılacağını öngördüler. Buradaki birkaç aracı kaldırdılar. Bu arabanın sahibini aradılar ama ulaşamadılar. Ulaşamayınca öngörülen şey oldu. Düştü kırıldı. Duvarın yarısı yok. Biraz daha bekleyebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

