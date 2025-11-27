İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

  • İSTANBUL
Uşak’ın Eşme ilçesinde üst geçit inşaatından düşen işci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Dursun G. üst geçit inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan işçi Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dursun G’ye burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

