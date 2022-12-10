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Aktüel İnşaat alanında bir işçi göçük altında kaldı
Aktüel

İnşaat alanında bir işçi göçük altında kaldı

Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 16:01:00 -
İnşaat alanında bir işçi göçük altında kaldı

Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bir işçi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan bir işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.

Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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