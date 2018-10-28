İnmeye ne sebep oluyor



İnme yaygın bir hastalık; ölüm sebepleri arasında ikinci, insanları hayatta sakat yaşamaya, engelli bırakmakta ise birinci sırada.

İnme yani felç geçiren bir kişinin kısa sürede hastaneye başvurması, kurtulma şansını artırıyor.



Sebepler

İnmeye sebeplerin olan etkenlerin başında

1) hipertansiyon,

2) fazla tuz tüketimi,

3) ağır üzüntü

4) yeterli egzersiz yapmama,

5) sigara

6) ve alkol kullanımı geliyor.

İnmeye karşı insanların sağlıklı yaşama için çaba göstermeyi benimsemeleri gerekiyor.

Ayrıca düzenli egzersiz yapmaları, sebze ve meyveyi diğer besinlere oranla çok tüketmeleri lazım. Bu işi abartıp sadece sebze meyve beslenmesine varmamalı. Yaradılışımızdan bize hayatla uyum sağlamamız için yapılmış yönlendirilmelere saygılı davranmalıyız. "Vejeteryan" davranışların hiçbir yararı olmadığı gibi zararı olduğu artık anlaşıldı ve vazgeçildi.

Genç yaşlı ayırt etmiyor

İnme gençlerde de görülüyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik gibi durumlar, asabî davranışlar, panik ataklar inme riskini tetikliyor.

İnme geçiren kişiye kalkıp soğuk su dökmek ve soğan, limon ya da kolonya koklatmak doğru değildir.



KÖK HÜCRE İLE TEDAVİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Kök Hücre, tedavisi olmayan birçok hastalık için umut. Ancak bazı gerçekler mutlaka bilinmeli. Çünkü henüz uygulanan tedavilerin tamamı bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ne var ki, çalışmalar çok ciddi merkezlerde büyük hızla devam ediyor. Kök hücre çalışmalarına bir anlam yüklemek yanlış olur. Henüz nöronun kök hücresini bulunmadı. Bunlar bulunacak ki, bedenimizdeki hasarlı organın tamir işlemi yapılabilsin.



Kök hücre çalışmaları yapılıyor ama bunlar, deneysel klinik çalışmalar. Bunlar dışında hastalara sunulacak alternatif bir tedavi yöntemi haline gelmiş değil.

Her meslekte olduğu gibi hekimlikte de araya sızmış şarlatanlar olabiliyor. Bunlar ve bunların çalıştığı hastaneler, hastalarını yolunacak kaz gibi gören bir zihniyete sahip oluyorlar maalesef. Kök hücre tedavisi diye gittiğiniz doktora para vermeyin. Ancak bu bir çalışma olabilir. Şu an da resmi olarak böyle bir tedavi söz konusu değil.

Organ nakline benziyor

"Hücre tedavisi", hastalıklı hücrenin sağlıklı hücre ile yer değiştirmesidir. Organ nakline benzer, tek fark bir organ yerine hücrenin nakledilmesidir.

Araştırmacılar, sinir hücresi, kas hücresi, kan hücresi ve deri hücresi gibi özellikli hücreleri incelemektedir.

Mesela inmelerde kök hücreler dopamin salgılayan özel bir çeşit sinir hücresi oluşturmada kullanılabilirler. Teorik olarak bu sinir hücreleri hastanın beyin iletilerini yeniden düzenleyecek ve fonksiyonunu geri kazandıracak olan yere nakledilerek tedavi sağlanabilecektir.

Lösemi, lenfoma kanserlerinde..

Öte yandan Hematopoetik (kan sistemi) kök hücreler, kemik iliğinde bulunan ve tüm kan hücrelerinin öncüsü olan, günümüzde tedavide en çok kullanılan kök hücre tipidir. İlerlemiş teknoloji şimdi lösemi, lenfoma ve çok sayıda kan hastalığının tedavisinde rutin olarak kullanılmaktadır.



Henüz sınırlı sayıda hastaya uygulanmış olsa da, kök hücrelerin klinik potansiyeli diyabet ve böbrek kanseri tedavisinde de kanıtlanmıştır. Kök hücrelerin karaciğer hastalığı, koroner hastalıklar, otoimmün ve metabolik hastalıklar, kronik enflamatuar hastalıklar (amiloidoz vb.) ve diğer ilerlemiş kanser türlerinin tedavisindeki iyileştirici etkisi için yeni klinik uygulamalarla ilgili araştırmalar yapılmaktadır.