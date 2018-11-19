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'İnme'nin oluştuğu yer beyin

Beyin hastalıkları beyinde görülen kanamalar, urlar, iltihaplanmalar gibi çeşitli hastalıklardır.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:00
'İnme'nin oluştuğu yer beyin

Beyin iltihabı:

Merkezi sinir sisteminin virüslerden ileri gelen hastalıklarına ansefalit adı verilir. Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ateş gibi belirtilerle başlar.

Beyin kanaması:

Damar sertliği ve tansiyon yüksekliği bulunan 50 yaşın üstündeki kimselerde birden bilinç kaybı ve inme şeklinde yarım felç görülürse beyinde bir tıkanmanın veya kanamanın meydana geldiği düşünülmelidir.

Bilinç kaybı birkaç dakikada tamamlanır ve hasta olduğu yere yığılır kalır.

Hastalığa, "inme" adı da verilmiştir. Kelimenin İngilizce karşılığının aynı zamanda "Allah'ın tokadı" anlamanı gelmesi hayli ilginçtir.

Genellikle bu anda yüz kırmızı bir renk almış ve ağız çarpılmıştır. Gözler kanamanın olduğu beyin tarafına doğru, ağız ise sağlam tarafa kaymıştır.

Ayak tabanının bir iğneyle çizilmesi suretiyle aranan tepkide; felçli tarafta ayak baş parmağı yukarı kalkar, diz kapağı tepkisi kaybolmuştur.

Hasta çok kere idrarını, hatta büyük abdestini kaçırır.

Beyin omurilik sıvısı kanlı olabilir. Bir iki gün içinde ateş yükselmeye başlar, 40 derecenin üstüne çıkabilir.

Beyin trombozu:

Damar sertliği olan kimselerde çok kere uyurken gece başlar. Hasta idrar etmek için tuvalete giderken yere düşer, bilinç kaybı yoktur.

Ağır vakalarda bilinç sonradan bulanıklaşır ve hasta komaya girer.

Önce kol ve ayaklarda uyuşma, konuşma bozukluğu gibi damar kısalması şikayetleriyle başlar. Bunlar beynin zaman zaman kansız kalma belirtileridir.

Beyin ambolisi:

Her yaşta görülür. İnme ve bilinç kaybı birden genç bir kimsede meydana gelirse önce beyin ambolisi düşünülür.

Kalp hastalarında daha çok görülen bu durum, kan pıhtılaşmasına karşı gelen ilaçlarla tedavi edilebilir.

Beyin sarsıntısı:

Kafa tasının sarsılması veya kırılması sonucu beyin dokusunun zedelenmesine beyin travması denir.

Ulaşım araçlarının sayılarının, sür'atlerinin gittikçe artmış olması, günümüzde trafik kazalarını, insanlara diğer hastalıklardan daha fazla zarar verici bir duruma yükselmiştir. Araçlarda kemer ve koltuk enselikleri bu duruma bir önlem olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Baş kemiklerinin çatlaması veya kırılması, beyin zarlarında ve damarlarında yırtılmaya, beyin kanamasına sebep olabilir.

KOMOSYO:

Bazı baş travmalarında kemiklerde kırılma ve damarlarda kanama olmadan da beyin dokusunda bir sarsıntı meydana gelebilir. Kafa içi basınç değişmesi sonucu sinir hücrelerinin ani olarak elektriksel boşalmaya uğraması ile insanda bilinç kaybı meydana gelir.

Bu tip beyin sarsıntılarını tıp dilinde komosyo adı verilir.

Bilinç kaybı kısa sürer, daha sonra baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik gibi belirtiler ortaya çıkar.

Bu arada hafıza kayıpları görülebilir. Daha şiddetli darbeler geçiren kimselerde konuşamam, koku alamama, yarım görme ve felç gibi belirtiler ortaya çıkar.

Bazı kimselerde daha sonra sara nöbetleri gelişebilir.

Beyin tümörleri:

Kafa boşluğunda beynin çeşitli bölümlerinde gelişen urlara beyin tümörleri denir. Kafa içinde basınç artmasına ve beyin ödemine bağlı olarak baş ağrıları, baş dönmesi, kusma, havale gibi genel belirtilerle kendini belli eder.

Beynin ön kısmında oluşan urlarda ruhsal bozuklukların ve kişilik değişikliklerinin görülmesi karakteristiktir.

"İNME"NİN İNGİLİZCE ANLAMININ BİRİSİ DE "ALLAH'IN TOKATI"

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:00
  1. inme
  2. inme belirtileri

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