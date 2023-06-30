İnlerine sıkışan terörist böyle ağladı: Türkiye en gelişmiş teknolojiyle saldırıyor!

Türkiye'nin yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ederken elebaşlarının yaptığı açıklamalar örgütün nasıl bir korku içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri durmadan vurduğunu itiraf etti.

Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı, "Günlük en güçlü saldırılar oluyor. Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırı hiç durmamıştır." ifadelerini kullandı.

Salih Müslim: Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor

Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim de, TSK ve MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği son operasyon sonrası sığındığı mağaradan örgütün içine düştüğü çaresizliğini anlatmıştı. "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen Müslim, uluslararası kamuoyunu yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.