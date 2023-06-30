  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay tarifini açık açık verdi! Suya limon atın olacakları görün

Meteoroloji'den son dakika korkutan uyarı: Şimşek, yağış ve fırtına olacak diyerek açıkladılar

Yerli otomobil TOGG'un her tarafına un serptiler! Sebebini duyanlar şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama! 'Memur maaşlarıyla ilgili...'

Haberi parayla satan Cumhuriyet ‘FETÖ Solcusu'nu yazar yaptı

Ekonomik kriz büyüyor(!) 50 bin nüfuslu Çeşme'de insan sayısı 1 milyonu aştı

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin! 'Fırtına geliyor, hasarlı olacak' diyerek açıkladı

Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?

Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu? Rusya detayı

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Gündem İnlerine sıkışan terörist böyle ağladı: Türkiye en gelişmiş teknolojiyle saldırıyor!
Gündem

İnlerine sıkışan terörist böyle ağladı: Türkiye en gelişmiş teknolojiyle saldırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 01:18:00 -
İnlerine sıkışan terörist böyle ağladı: Türkiye en gelişmiş teknolojiyle saldırıyor!

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan itiraf gibi açıklamalar geliyor. Terör örgütü elebaşlarından Nuri Mahmud, çok güçlü 'saldırılara' maruz kaldıklarını belirterek, 'Uyduyla, en gelişmiş teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır.' dedi.

Türkiye'nin yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ederken elebaşlarının yaptığı açıklamalar örgütün nasıl bir korku içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri durmadan vurduğunu itiraf etti.

Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı, "Günlük en güçlü saldırılar oluyor. Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırı hiç durmamıştır." ifadelerini kullandı.

Salih Müslim: Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor

Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim de, TSK ve MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği son operasyon sonrası sığındığı mağaradan örgütün içine düştüğü çaresizliğini anlatmıştı. "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen Müslim, uluslararası kamuoyunu yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.

Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'
Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröriste 'filozof' yakıştırması yapan Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Teröriste 'filozof' yakıştırması yapan Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Teröriste 'filozof' yakıştırması yapan Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Europol’den PKK itirafı: Terör ve güvenlik! 'Kampanya' adı altında kirli oyun: Büyük para topluyorlar
Europol’den PKK itirafı: Terör ve güvenlik! 'Kampanya' adı altında kirli oyun: Büyük para topluyorlar

Gündem

Europol’den PKK itirafı: Terör ve güvenlik! 'Kampanya' adı altında kirli oyun: Büyük para topluyorlar

Teröristbaşına övgüler yağdırmıştı! Böyle çark etti
Teröristbaşına övgüler yağdırmıştı! Böyle çark etti

Siyaset

Teröristbaşına övgüler yağdırmıştı! Böyle çark etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23