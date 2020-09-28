  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İninal da Masterpass'e entegre oldu
Ekonomi

İninal da Masterpass'e entegre oldu

Ön ödemeli kartların kullanımı yaygınlaşırken, hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass'te kabul edilen kartların sayısı her geçen gün artıyor - Son olarak İninal'ın da entegrasyonuyla Masterpass'te kartları kullanılabilen e-para kuruluşlarının sayısı 5'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:56:40 -
İninal da Masterpass'e entegre oldu

İSTANBUL (AA) - Hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass'te kullanılabilen e-para kuruluşlarının sayısı İninal'ın entegrasyonuyla 5'e ulaştı.

Mastercard'ın açıklamasına göre, şirket, değişen tüketici tercihlerine yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Artan finansal okuryazarlığa paralel olarak tüketicilerin kendi ihtiyaçlarına uygun finansal araçlara yönelmesi ön ödemeli kartlara ilgiyi artırırken, Masterpass de ön ödemeli kartların entegrasyonuna hız verdi.

Halihazırda Papara, Turkpara, Pep ve Paycell'in ön ödemeli kartlarının kabul edildiği platforma İninal’ın entegrasyonu da tamamlandı. Böylece ön ödemeli kartları Masterpass’te kullanılabilen e-para şirketlerinin sayısı 5'e çıktı.


- "Ön ödemeli kartların kullanımı pandemiyle birlikte artıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, pandemi dönemiyle birlikte e-ticaret ve online alışverişte de ciddi bir ivme yaşandığına dikkati çekti.

Bireysel bilinçlenmeye ek olarak, finansal sistemin dışında kalan bireylerin de sisteme dahil edilmesinde önemli bir rol oynayan ön ödemeli kartların öneminin pandemiyle birlikte daha da arttığını kaydeden Çağlayan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ön ödemeli kartlar hem fiziksel hem de online alışverişlerde kredi ya da banka kartından farksız kullanılabiliyor. Biz de bu dönemde ön ödemeli kartların Masterpass entegrasyonuna hız verdik. Son olarak İninal'ın entegrasyonunu da tamamlayarak ön ödemeli kartların kullanıldığı e-para şirketlerinin sayısını 5'e çıkardık. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok yakın zamanda yeni e-para şirketlerini de sisteme dahil ederek, daha fazla kullanıcının Masterpass'in hızlı ve güvenli ödeme altyapısından faydalanmasına imkan vereceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı