  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi: "Husiler Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddetti"
Aktüel

İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi: "Husiler Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddetti"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:16:34 -
İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi: "Husiler Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddetti"

ADEN (AA) - İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Michael Aron, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun ateşkes teklifini reddettiğini belirtti.

İngiliz Büyükelçi Aron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Yemen'in doğusundaki Marib kentindeki askeri operasyonları şiddetle kınadığını ifade etti.

Binlerce Yemenlinin haksız yere ölümüne sebep olan savaştan Husilerin sorumlu olduğunu kaydeden İngiliz diplomat, "Koalisyon ateşkes teklif etti ama Husiler bunu reddetti." ifadelerini kullandı.

Aron ayrıca, Husilere Marib'deki insanlık dışı saldırılarını derhal durdurmaları ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le ciddi bir iş birliğine girmeleri çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Ordusu Basın Merkezi Müdür Yardımcısı Yarbay Salih el-Kutaybi, bugün yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Marib'in Meczer ilçesinde Husileri taşıyan askeri konvoya hava saldırısı düzenlediğini ve 17 milisin öldüğünü bildirmişti.

Yemen Savunma Bakanlığı binasının da bulunduğu Marib, son haftalarda kenti ele geçirmek isteyen Husi milislerin saldırılarına maruz kalıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı