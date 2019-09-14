İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

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