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Siyaset İngiltere'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Siyaset

İngiltere'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye’nin rolünden övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 19:35:00 -
İngiltere'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Liz Truss, “Ukrayna’nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, “Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya’nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Truss, “Uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna’dan çıkmalıdır.” görüşünü paylaştı.

 

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