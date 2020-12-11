  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'den Gambiya'nın eski lideri Jammeh'e yaptırım
Aktüel

İngiltere'den Gambiya'nın eski lideri Jammeh'e yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:19:39 -
İngiltere'den Gambiya'nın eski lideri Jammeh'e yaptırım

ABUJA (AA) - İngiltere, Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh'in "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin dünya çapındaki insan hakları ihlallerine yönelik seyahat yasakları ve ekonomi yaptırımları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Jammeh'e yaptırım uyguladı.

İngiltere, Jammeh'in yanı sıra eşi Zineb Souma Yahya Jammeh ve Gambiya İstihbarat Teşkilatının eski Genel Müdürü Yankuba Badjie'nin varlıklarının dondurulması ve ülkeye giriş yasağı uyguladı.

ABD de daha önce Zineb Souma Yahya Jammeh'e "yolsuzluk" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

- Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında işkence, tecavüz ve infaz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay