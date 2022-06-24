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Siyaset İngiltere'den flaş açıklama: Türkiye'nin rolü hayati
Siyaset

İngiltere'den flaş açıklama: Türkiye'nin rolü hayati

Rusya'nın Ukrayna savaşında gıdayı "savaş silahı" olarak kullandığını söyleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Türkiye, özellikle gıdanın güvenli geçişini sağlamak için temel deniz yollarını yeniden açarak tahılın çıkarılmasına yardımcı olma çalışmalarımızda hayati bir stratejik ortaktır" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:34:00 -
İngiltere'den flaş açıklama: Türkiye'nin rolü hayati

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Ankara'nın önemli yapılarından Atakule'yi arkasına alarak, Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi.

Videolu mesajı Twitter'da paylaşan ve "Gıda asla savaş silahı olarak kullanılmamalı" diyen Truss, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin limanları kapatması ve dünya çapında tahıl ihraç edilmesini durdurmasıyla Ukrayna'da bunu gördüklerini belirtti.

Truss, tahıl krizi sorununa çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla Ankara'da olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, özellikle gıdanın güvenli geçişini sağlamak için temel deniz yollarını yeniden açarak tahılın çıkarılmasına yardımcı olma çalışmalarımızda hayati bir stratejik ortaktır. Durum acil. (Sorunun) büyümesine izin veremeyiz. İngiltere, Türkiye gibi müttefikleri ve ortaklarıyla bu sorunu çözmeye çalışırken çalınmadık hiçbir kapı bırakmayacak. Vladimir Putin'in korkunç savaşından zarar gören herkese yardım etmek için birlikte çalışıyoruz."

 

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Yorumlar

Kadir

Lavrensligin memleketinden biri allah şerlerinden korusun kesinlikle !

6543

niye gebermeyesiz türkiye sayesinden ölümdenmi kaçacaksız ölüm gibi güzel birşey varmı pislik varlık olmaktan kurtuluyorsuz daha ne olsun 
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