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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 529 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 529 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 19 bin 609 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:49:04 -
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 529 kişi hayatını kaybetti

LONDRA (AA)- İngiltere'de son 24 saatte 529 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 19 bin 609 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 430 bin 341'e yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 53 bin 274'e ulaştı.

Bir günde 283 bin 358 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 36 milyon 797 bin 786 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 16 bin 271 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1420'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.


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