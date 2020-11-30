  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'de Kovid-19 salgını döneminde 700 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldı
Aktüel

İngiltere'de Kovid-19 salgını döneminde 700 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldı

Londra merkezli Legatum Enstitüsünün raporuna göre, ülkede yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 15 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:17:08 -
İngiltere'de Kovid-19 salgını döneminde 700 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldığı, ülkede toplamda 15 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğü bildirildi.

Londra merkezli Legatum Enstitüsü, Toplumsal Ölçüler Komisyonunun belirlediği yoksulluk kriterlerini esas alarak ülkedeki refah düzeyine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda yoksulluk sınırına ilişkin bilgilerin, ülkedeki istihdam oranı, bireylerin gelir verileri ile hükümetin açıkladığı mali destek kararlarının etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya konduğu bildirildi.

Ülkede 120 bin çocuğun Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığına dikkatin çekildiği raporda, bu dönemde yoksulluk sınırının altında yaşamaya başlayan İngilizlerin sayısının 700 bini bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Kovid-19 salgını döneminde "derin yoksulluk" anlamına da gelen yoksulluk sınırının yüzde 50 altında yaşayanların sayısının yaklaşık 270 bin olduğu belirtildi.

Ülkede toplamda yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının da yaklaşık 15 milyonun üzerine çıktığı, bunun da ülke nüfusunun yüzde 23'üne denk geldiği aktarıldı.

Legatum Enstitüsü Başkanı ve Lordlar Kamarası Üyesi Philippa Stroud, yoksulluğun ülke genelinde artmasının sürpriz olmadığını kaydetti.

Stroud, raporun, Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin merkezine "yoksullukla mücadelenin" konulmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay