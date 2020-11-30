İngiltere'de Kovid-19 salgını döneminde 700 bin kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldığı, ülkede toplamda 15 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğü bildirildi.

Londra merkezli Legatum Enstitüsü, Toplumsal Ölçüler Komisyonunun belirlediği yoksulluk kriterlerini esas alarak ülkedeki refah düzeyine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda yoksulluk sınırına ilişkin bilgilerin, ülkedeki istihdam oranı, bireylerin gelir verileri ile hükümetin açıkladığı mali destek kararlarının etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya konduğu bildirildi.

Ülkede 120 bin çocuğun Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığına dikkatin çekildiği raporda, bu dönemde yoksulluk sınırının altında yaşamaya başlayan İngilizlerin sayısının 700 bini bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Kovid-19 salgını döneminde "derin yoksulluk" anlamına da gelen yoksulluk sınırının yüzde 50 altında yaşayanların sayısının yaklaşık 270 bin olduğu belirtildi.

Ülkede toplamda yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının da yaklaşık 15 milyonun üzerine çıktığı, bunun da ülke nüfusunun yüzde 23'üne denk geldiği aktarıldı.

Legatum Enstitüsü Başkanı ve Lordlar Kamarası Üyesi Philippa Stroud, yoksulluğun ülke genelinde artmasının sürpriz olmadığını kaydetti.

Stroud, raporun, Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin merkezine "yoksullukla mücadelenin" konulmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.