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Spor

İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:39:45 -
İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

ANKARA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

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