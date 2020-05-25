İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı
ANKARA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.