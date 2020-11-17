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Aktüel İngiltere'de azınlık gruplarına mensup öğrencilere daha az doktora kontenjanı sağlanıyor
Aktüel

İngiltere'de azınlık gruplarına mensup öğrencilere daha az doktora kontenjanı sağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:29:17 -
İngiltere'de azınlık gruplarına mensup öğrencilere daha az doktora kontenjanı sağlanıyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de siyah ve diğer etnik kökenlerden gelen öğrencilere, beyazlara oranla çok daha az doktora kontenjanı teklif edildiği belirtildi.

BBC'nin Newsnight programı, bilgiye erişim özgürlüğü düzenlemesi kapsamında ülkedeki 133 üniversiteden 2015-2020 arasındaki akademik yıllara ilişkin verileri talep etti.

Yanıt veren 62 üniversiteden biri hariç tümünün, doktorada beyaz adaylar için daha yüksek bir kabul oranına sahip olduğu görüldü.

Veriler, eşitsizliğin en çok siyahileri etkilediğini gösterdi.

Etnik kökene göre ayrıntılı veri sağlayan 51 üniversiteden 33'ünde siyahilerin en düşük kontenjan teklifi aldığı ortaya çıktı.

Veriler, siyahi adaylar için kontenjan teklifi sadece 386 iken, beyaz adaylar için 8 bin 88 olduğunu gösterdi.

Ülkedeki siyahi akademisyenlerden biri olan Jason Arday, BBC Newsnight'a verdiği demeçte, "Üniversitede çok sayıda siyahi ve diğer etnik kökenlerden öğrenci görmeme rağmen esasen dersler hiçbir zaman beyaz olmayanlar tarafından verilmiyordu." dedi.

Doktora öğrencilerini seçen danışman veya öğretim görevlilerinin de büyük oranda beyaz olduğunu vurgulayan Arday, burslara erişimin sınırlı olmasının da sonuçta etkili olabileceğine dikkat çekti.

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