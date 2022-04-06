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Ekonomi İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı
Ekonomi

İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere’de akaryakıt fiyatları mart ayında rekor artış yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:30:00 -
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere’de akaryakıt fiyatları mart ayında rekor artış kaydetti.

İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, 22 Mart 2022'de ülkede kurşunsuz benzinin litresinin 1,67 sterlin ile zirveyi gördüğü, kurşunsuz benzinin geçen ay 11,6 peni artarak ortalama 1,63 sterlin seviyesinde kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun tek bir ay içerisinde kaydedilmiş en sert fiyat artışı olduğu belirtilirken, bir önceki aylık en yüksek fiyat artışının da litre başına 7,4 peni ile geçen yılın ekim ayında gerçekleştiği hatırlatıldı.

RAC açıklamasında, dizel fiyatının 23 Mart 2022'de 22 peni artarak litre başına 1,79 sterlin seviyesine ulaşarak zirveyi gördüğü, ay sonunda ise litre başına 1,77 sterline gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede dizelin geçen ay kaydettiği fiyat artışının, 2008 yılı mayıs ayında (8,4 peni) kaydedilen fiyat artışının 3 katına yakın olduğu belirtildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketicinin cebini ciddi şekilde etkilediğinin belirtildiği açıklamada, ortalama 55 litrelik bir benzin deposunu doldurmanın maliyetinin geçen ayın başına kıyasla 6,38 sterlin, geçen yılın mart ayına kıyasla 22 sterlin artarak 90 sterline ulaştığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RAC Sözcüsü Simon Williams, “Mart 2022, pompa fiyatları söz konusu olduğunda şimdiye kadarki en kötü aylardan biri olarak tarih kitaplarına geçecek.” İfadesini kullandı.

Williams, “Yakıt izleme girişimimizin bir parçası olarak pompa fiyatlarını 22 yıldır izliyoruz, fiyatlarda bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar aşırı artışlara daha önce hiç tanık olmadık.” dedi.

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