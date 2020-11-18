  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'de aşırı sağ tehdidi hızla büyüyor
Aktüel

İngiltere'de aşırı sağ tehdidi hızla büyüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:43:20 -
İngiltere'de aşırı sağ tehdidi hızla büyüyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de aşırı sağ düşüncenin gençler arasında endişe verici seviyelere ulaştığı ve ülke için hızla büyüyen bir tehdit haline geldiği bildirildi.

Sky News'e açıklamada bulunan Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Neil Basu, karantina uygulamaları döneminde "çevrim içi aşırılığın" ciddi oranda arttığını ve bu durumun radikalleşme için fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Gençlerin çevrim içi ortamlardaki nefret söyleminden etkilendiğini söyleyen Busu, bu durumun gençleri şiddet içeren aşırılığa da yönlendirdiğini ifade etti.

Busu, son 18 ayda 17 çocuğun terör suçlamasıyla tutuklandığı ve aynı dönemde 15 yaş altında olan 1500'den fazla çocuğun da radikalleşmeyi önleme programına yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Daha çok gencin terörist faaliyetler içerisine çekildiğini görüyoruz." diyen Busu, birkaç sene önceki vaka çalışmaları ile kıyaslandıklarında aşırı sağa katılan gençlerin sayısının endişe verici bir seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Busu, geçen yıl terörizm nedeniyle 12 kişinin tutuklandığını ve bunlardan 10'unun aşırı sağ terörizmle bağlantılı olduğunu belirtti.

-İngiltere'de aşırı sağcı terör

İngiltere'deki aşırı sağcı terör, 2016'daki Brexit referandumu ile 2017'deki Londra ve Manchester terör saldırılarının ardından ivme kazandı.

Ülkede aşırı sağcı terör gruplarının eylemleri arasında 2016'da parlamenter Jo Cox'un öldürülmesi, 2017'de Londra'da bir camiden çıkan Müslümanlara minibüsle saldırı düzenlenmesi de yer alıyor.

Kesici aletlerin yanı sıra silah ve patlayıcı maddeler bulunduran aşırı sağcı terör gruplarının etkilediği kişiler arasında 14 yaşındaki çocukların da olduğu biliniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tok..
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler
Yerel

Üç ilde peş peşe korkutan depremler! Gece yarısı sokaklara döküldüler

Gece yarısından sonra üç ilde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Bazı vatandaşlar kendisini sokağa..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay