İngiltere ve Irak başbakanları Londra'da görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, Londra'da bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede İngiltere ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmede mutabık kaldı.

Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik ve güvenlik sorunlarını anlattı, hükümetinin mali reform ve istikrar programı konusunda bilgi verdi.

Liderler, kritik siyasi ve güvenlik meselelerini ele almak için birlikte çalışmayı kararlaştırırken Johnson, İngiltere'nin, reformları uygularken Irak hükümetine destek vereceğini söyledi.

Liderler ayrıca Irak Ekonomi Temas Grubu'nun bugün Londra'da yaptığı ilk toplantısından da memnuniyet duyduklarını bildirdi.