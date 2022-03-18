  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapılamaz denilen köprü açıldı! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bütün özellikleri...

Devlete akıl vermeye kalkışan Cem Yılmaz’a bak sen! Demirtaş’ı tutuklamak olmaz ama hovardalık olur

Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası

Dünya devinden flaş altın tahmini!

Karadağ'dan flaş Türkiye açıklaması! "Önemli bir anda önemli bir rol oynadı"

Azcık ucundan konuştu ciyaklama başladı! Ali Babacan ortaklarının nasırına bastı

Motorine yine büyük zam geliyor!

Osmangazi’yi sindirememişken şimdi de Çanakkale geldi! Anladık kıskanıyorsunuz aptallığınızı ele vermeyin bari!

Putin'in üst düzey generali tutuklandı

Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yatırımcıları uyardı! “Eğer bu durum sağlanırsa altın fiyatları sert düşer”
Dünya İngiltere: Putin'e karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz
Dünya

İngiltere: Putin'e karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:23:00 - 2022-03-18 17:25:58
İngiltere: Putin'e karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın bu sabah Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki barbarca eylemlerinden duyduğu tiksintiyi ve Ukrayna halkının zorbalığa karşı kararlı direnişine duyduğu hayranlığı yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e tüm İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu söylediği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"(Görüşmede) Zelenskiy, sahadaki durum ve Ukrayna'nın gelişen askeri ve insani ihtiyaçları hakkında (Johnson'a) bilgi verdi. Başbakan Johnson, İngiltere'nin sağlamayı planladığı ek savunma yardımını ortaya koydu ve Ukrayna'ya askeri desteği artırmak için önümüzdeki hafta yapılacak NATO toplantısında müttefiklerle birlikte çalışmayı taahhüt etti. İkili, devam eden barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı."

Johnson'ın, Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonuna desteğini sunduğu, Zelenskiy'nin ise İngiltere'nin yakın katılımının çok değerli olduğunu söylediği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin, yaptırımlar, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımı ve diplomatik tutum dahil Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğinin altı çizildi.

 

Hollanda 200 milyon eurodan fazla Rus varlığını dondurdu
Hollanda 200 milyon eurodan fazla Rus varlığını dondurdu

Dünya

Hollanda 200 milyon eurodan fazla Rus varlığını dondurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay