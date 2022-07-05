İngiltere Merkez Bankası'ndan karamsar çıkış

İngiltere Merkez Bankası, emtia fiyatlarındaki artışın dünyada enflasyonu tetiklemesiyle küresel ekonomik görünümün önemli biçimde kötüleştiğini belirtti.

Banka bugün yayımladığı finansal istikrar raporunda enerji ve hammadde maliyetlerindeki volatilitenin gelecekte ekonomik şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Raporda 'derin resesyon' ihtimalinin değerlendirileceği 2022 yılı banka stres testlerinin Eylül'de başlayacağı, sonuçlarının 2023 yılı ortasına kadar duyurulacağı belirtildi.

Raporda ayrıca enflasyon ve borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen birçok hanehalkının mali durumunun iyi durumda olduğu ifade edildi. Yüksek faiz ve girdi fiyatları, zayıf ekonomik büyüme ve devam eden tedarik zinciri sıkıntılarının kurumsal karlılıklara baskı yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Banka, enflasyonist baskıların Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da derinleştiği, fiyat artışlarının hanehalkının reel gelirlerine baskı yaptığı da dile getirildi.