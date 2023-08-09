İngiltere ile Türkiye arasında dikkat çeken göçmen anlaşması

İngiltere, Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasadışı göçmen geçişini yavaşlatmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Türk ve İngiliz polis kuvvetleri, insan kaçakçılığı çeteleri ve tekne ticaretine yönelik kapsamlı ortak operasyonlar düzenleyecek.

İngiltere'de gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen genel seçim öncesi yasadışı göçmenler gündemde yer alırken, hükümet anlaşma ile iki ülke polis kuvvetlerinin işbirliğinin güçleneceğini söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yeni mutabakat anlaşması kapsamında gümrük verilerinin daha çabuk paylaşılacağı ifade edildi.

İngiltere göçmenleri Türkiye'ye sınır dışı etme arayışında İngiltere göçmenleri Türkiye'ye sınır dışı etme arayışında

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Dünya'nın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın dostumuz ve müttefikimiz olan Türkiye ile olan ortaklığımız polis kuvvetlerimizin bu uluslararası sorun üzerinde bir arada çalışmasına ve küçük bot tedarik zinciri ile mücadele etmesine olanak sağlayacak" dedi.

Başbakan Rishi Sunak, anket sonuçlarına göre büyük bir farkla önde olan İşçi Partisi ile aradaki farkı azaltmak için ülkeye gelen yasadışı göçmenlerin sayısını azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

Mepanews