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İngiltere ile Irak arasında dev anlaşma!

İngiltere ile Irak Savunma Bakanları arasında terör tehdidi nedeniyle savunma iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:04
İngiltere ile Irak arasında dev anlaşma!

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Londra'da Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile iki ülke arasında savunma iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wallace, Irak'ta görev yapan İngiliz askeri personelinin teröre karşı verdiği mücadeleyi 'hayati öneme sahip' diye nitelendirerek, "Bununla sadece değerli bir uluslararası ortağımızı gelecek için daha kendi kendine yeterli hale getirmekle kalmıyoruz, DAEŞ 'in şer ideolojisinin yayılmasını bastırarak kendi caddelerimizi de daha güvenli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Omuz omuza’

DAEŞ ve El Kaide'nin hala gerçek birer tehdit teşkil ettiğine dikkati çeken Wallace, imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili olarak, "Bu belge terör tehdidi azalıncaya kadar Irak ile omuz omuza durma kararlılığımızın bir göstergesidir. Belge aynı zamanda uzun vadeli savunma ilişkimizi de biçimlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Irak'ta halen 500 personelinin bulunduğu bildirilen açıklamada, İngiliz personelin yerel güçlere eğitim vermenin yanı sıra DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede de rol aldığı belirtildi.

Ayrıca iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının askeri eğitim odaklı olduğu ancak Irak güvenlik güçlerinin istihbarat yapısını da geliştirmeye ilişkin hususlar taşıdığı kaydedildi.

İngiltere tarafından bugüne kadar 103 bin Iraklı personele piyade, silah bakımı ve el yapımı patlayıcılarla mücadele eğitiminin yanı sıra tıp ve mühendislik eğitimi de verildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:04
  1. DAEŞ
  2. El Kaide
  3. İngiltere Savunma Bakanlığı
  4. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
  5. Londra
  6. Necah eş-Şemeri

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