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İngilizler yazdı! İşte Mesut'un yeni takımı

İngiliz basını, Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in İnter'e transfer olacağını iddia etti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
İngilizler yazdı! İşte Mesut'un yeni takımı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İnter talip oldu

The Sun'da yer alan habere göre, Inter, Arsenal'da son zamanlarda yedek kalan Mesut Özil'e talip oldu.

Dalgalanan formuyla eleştiri konusu olan Mesut, Serie A'ya gidebilir. Mesut'un Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mesut Özil, Kuzey Londra derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Bu sezon Arsenal formasıyla 12 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız , 4 gol, 1 asist ile oynadı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
  1. Mesut Özil
  2. Almanya

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