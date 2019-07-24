İngilizler Trezeguet transferini resmen açıkladı! Premier Lig'in yeni ekiplerinden Aston Villa, Süper Lig'in flaş takımlarından Kasımpaşa'dan Trezeguet'in transferini resmen açıkladı.

İngiliz ekibi Aston Villa sosyal medya hesabından 24 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'in transferini resmen duyurdu. Ödenecek bonservis bedeliyle ilgili detay verilmezken oyuncu için çalışma izninin çıkarılmasının beklendiği kaydedildi. Kasımpaşa, bir sene kiralık olarak oynattığı Mısırlı oyuncunun bonservisi için 2 milyon euro ödemişti. İstanbul ekibinin bu transferden 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliri elde edeceği tahmin ediliyor.

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