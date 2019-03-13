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İngiliz Parlamentosu'ndan flaş karar!

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden koşulsuz ayrılmayı her koşulda reddeden teklife destek verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 22:31
İngiliz Parlamentosu'ndan flaş karar!

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308'e karşı 312 oyla kabul edildi.

May yine kaybetti

Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu.

Parlamento bu akşam May'in desteklediği önergeyi de oylaması bekleniyor. May'in önergesi 29 Mart'ta AB'den bir anlaşma olmaksızın ayrılmayı reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan seçenek olduğunun altını çiziyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:31
  1. İngiliz Parlamentosu
  2. AB

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