0553 313 94 23

İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı

UEFA, finansal fair-playi ihlal ettiğine dair belgelere ilişkin İngiliz devi Manchester City'den savunma istedi. Bu talep, City tarafından kabul edilmedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:03
İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı

UEFA, finansal fair-playi ihlal ettiğini gösteren belgelere dair Manchester City’den savunma istedi, ancak kulüp bunu reddetti.

Milliyet'in haberine göre, Football Leaks tarafından sızdırılan belgeler, Manchester City ile ilgili gözlerin UEFA’ya çevrilmesine neden oldu. Bu belgelerde, finansal fair play ihlali nedeniyle kulübün men cezası alması gereken dönemde bu cezadan yırttığı ve kulüp iç yazışmalarına dair içerikler yer alıyordu. UEFA, belgelerdeki kulüp iç yazışmalarıyla ilgili, kulüpten savunma istedi.

City reddetti

The Guardian’da yer alan habere göre yılbaşından önce bunlarla ilgili bir açıklama talep edildi. Ancak City kulübünün, bunların hacklendiği ve çalındığı için savunma vermeyi reddettiği belirtildi.  E-mail içeriklerinin kulübün sponsorluklarına dair detayları içerdiği ve finansal fair play ihlaline yol açan bu sponsorluklara ilişkin detaylar içerdiği belirtiliyor.       

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:03
  1. Manchester City
  2. Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörist İsrail askerleri Filistinli ailenin evini yıktı!
    1. Terörist İsrail askerleri Filistinli..
    2. Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Savcıya trafikte bıçak çekti
    5. "Katliamcı arayanlar, aynaya..
    6. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler..
    7. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    8. İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı
    9. Geç gelen adalet! 31 yıl sonra şehit..
    10. MEB ve İTÜ'den iş birliği
    11. Hırvatistan'da dağda mahsur kalan..
    12. TÜRKONFED genç işsizliğiyle mücadele..
    13. Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti
    14. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin..
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da..
    16. "Gencin süsü güzel ahlakıdır"
    17. Beynimizi kemiren virüs
    18. Duru Bulgur'dan yeni ürün
    19. Ünlü şarkıcı, "İnşallah gelir" dedi,..
    20. Sinop'ta deniz ulaşımına kötü hava..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var