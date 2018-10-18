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İngiliz basını, Türk futbolunun kayıp yıldızını manşetine taşıdı

Bir dönem 'Türk Messi' olarak anılan Emre Mor'un düşüşü İngiltere'de manşet oldu. İngiliz basını, "Yaşadıkları, genç futbolculara ders olacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:43
İngiliz basını, Türk futbolunun kayıp yıldızını manşetine taşıdı

Milli takımda bir dönem potansiyeliyle parlayan Emre Mor, son dönemdeki düşüşüyle dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz basınına yansıyan bu durum için geniş bir haber toparlandı.

Emre Mor için, "Emre Mor'un zarafetten düşüşü… Tüm genç oyuncular için bir uyarı bir örnek niteliğinde" benzetmesi yapıldı. Haziran 2016'da Danimarka'da FC Nordsjaelland'da oynarken, dığı hatırlatılan Emre'nin doğal yeteneği ve teknik özellikleriyle Avrupa'nın en potansiyelli ismi olduğu hatırlatıldı.

"Tuchel'in sabrını tükett"

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund çıkışları da anımsatılan 21 yaşındaki yıldızın, Dortmund'da Thomas Tuchel'in sabrını tükettiği, Milli Takım'dan kesildiği, saha dışı olaylarla anıldığı aktarıldı.

Buna karşın Real Madrid ve Barcelona'da oynama hayaliyle İspanya'ya gittiği ve Celta Vigo ile anlaştığı kaydedilen Emre Mor'un performansından çok antrenörlerle sorun yaşaması, kadro dışı kalmaları, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları hatta kendisine yaptırdığı taht şeklinde koltukla hep farklı şekilde gündemde olduğu ifade edildi.

"Şanşını tüketmedi"

Emre Mor üzerinden örnekler verilip, futbolda, sadece yeteneğin yeterli olmayacağı, futbol disiplini ve prensiplerinin de olması gerektiği vurgulandı. Ancak Emre'nin henüz 21 yaşında olduğu ve önünde şansların tükenmediği dile getirildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:43
  1. Barcelona
  2. Messi
  3. Avrupa
  4. Danimarka
  5. İspanya
  6. Real Madrid
  7. Madrid
  8. Dortmund

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