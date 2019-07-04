0553 313 94 23

ING Türkiye, MasterCard ile cep telefonlarını POS'a dönüştürdü

Ödeme sistemleri pazarında bir ilke imza atarak mart ayında akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ING Türkiye'nin MasterCard iş birliği ile hayata geçirdiği "Cebimde POS" uygulaması büyük ilgi görüyor- ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: - "Bu uygulama, KOBİ'lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor"

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
ING Türkiye, MasterCard ile cep telefonlarını POS'a dönüştürdü

İSTANBUL(AA) - ING Türkiye'nin mart ayında hayata geçirdiği ve global ödeme sistemleri şirketi MasterCard ile iş birliğine giderek KOBİ'lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan uygulama büyük ilgi görüyor.

ING'den yapılan açıklamaya göre, "ING Cebimde POS" uygulaması ile ING müşterisi olan işletmeler, sadece "ING Cebimde POS" uygulamasını indirerek kart ödemelerini mobil cihazlarından kabul etmeye başlayabiliyor.

ING ve MasterCard iş birliği ile hayata geçirilen "ING Cebimde POS" ile tüm KOBİ statüsündeki firmalara ve mikro işletmelere düşük maliyetlerle kartlı ödeme kabulü imkanı sağlanıyor. Uygulama, NFC özelliğine sahip herhangi bir Android cihazda kullanılabiliyor. Uygulama indirildikten sonra cep telefonu bir POS cihazına dönüşüyor. Firmaların işini kolaylaştıran "ING Cebimde POS"un herhangi bir cihaz maliyeti bulunmuyor.


- "ING Cebimde POS'un kısa süre içinde yaygınlaşmasını bekliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, "ING Cebimde POS"un kısa süre içinde yaygınlaşmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eski köye yeni adet getirmeye devam eden ING Türkiye'nin bu projesi, ING ve MasterCard iş birliği ile uygulamaya alındı. ING Cebimde POS ile cep telefonları NFC teknolojisini kullanarak herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymaksızın POS cihazı olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, KOBİ'lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. ING olarak müşterilerimize yeni avantajlar sağlamaya, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla bankacılık alanında ihtiyaç duydukları her alanda işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
  1. ing türkiye
  2. MasterCard
  3. ödeme sistemleri
  4. pos cihazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atıcılıkta "ilk kota" sevinci
    1. Atıcılıkta "ilk kota" sevinci
    2. Sakarya Üniversitesi Çoksesli Korosu..
    3. Patrik Bartholomeos'tan İmamoğlu'na..
    4. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    5. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    6. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    7. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    8. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    9. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    10. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    11. Kirli planın detayları açıklandı!..
    12. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    13. Angelino, yeniden Manchester City'de
    14. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    15. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    16. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    17. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    18. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    19. Memur, İşçi, esnaf ve çiftçi..
    20. Rus denizaltısındaki kazanın nedeni..
    21. Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle..
    22. Barcelona, Brandon Davies’i transfer..
    23. Galatasaray'da kombinelerin genel..
    24. Şanlıurfa’da kafede çıkan yangın..
    25. Kazada can pazarı: 4 yaralı
    26. KAYSO’dan Kayseri Mobilya Fuarına Tam..
    27. “Çin’e ne satabilirim dönemi başladı”
    28. Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne..
    29. Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar’da
    30. AGÜ Öğrencileri, TÜBİTAK Proje..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”