İnfaz Koruma Memuru (İKM) aracında patlama neden oldu?
Infaz Koruma Memuru aracı neden patladı? Gelen son dakika haberine göre, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi otobüsünde patlama meydana geldi. Son gelen bilgilere göre bir memur hayatını kaybetti yaralılar var.
Bursa'da cezaevi aracında gerçekleşen olayda, sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldi. Korkunç olayda 1 Infaz Koruma Memuru hayatını kaybederken, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleştiği öğrenildi. DHA muhabirinin aktardığı bilgiye göre olayda terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.
31 Ağustos 2017 tarihinde de İzmir Buca'da, içerisinde infaz koruma memurları ve mahkumların bulunduğu, F tipi cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin bir açıklama yaparak, patlamanın el yapımı bir bombayla gerçekleştirildiğini ve 7 personelin yaralandığını bildirmişti.