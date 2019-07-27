İnegölspor’a iki yeni transfer

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Yeni Çorumspordan Stoper Uğur Bulut ile 1 yıllık, BAK Spor Kulübü’nden orta saha oyuncusu Tekin Oğrak ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Basın Sözcüsü Ozan Can ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Dış transfer çalışmaları kapsamında daha önce prensipte anlaşmaya vardığımız stoper Uğur Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Uğur, vatani görevini tamamlar tamamlamaz hemen kulübümüze geldi ve bugün resmi sözleşmemizi imzaladık. Bilindiği gibi Uğur kardeşimiz geçtiğimiz yıl 3.Ligde şampiyon olarak adını 2.Lige yazdıran Yeni Çorumspor’da forma giyiniyordu. İnşallah bu sezon takımımız için mücadele edecek. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Uğur Bulut ise, "İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Zaten daha önce prensipte anlaşmıştık ama vatani görevim nedeniyle resmi sözleşmeyi imzalayamamıştık. Nasip bugüneymiş. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah kazasız, sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Basın Sözcüsü Ozan Can, “Bir yandan yeni sezon hazırlıklarımızı kulüp tesislerimizde sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün BAK Spor Kulübü’nden orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Tekin Oğrak ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Tekin kardeşimiz daha önce Mersin İdman Yurdu forması altında Süper Lig ve 1.Ligde oynadı ve geçtiğimiz sezonu da BAK Spor kulübünde geçirdi. İnşallah bundan sonrada kulübümüz için mücadele edecek. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçiririz. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tekin Oğrak ise, "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelen gayreti göstererek takımıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bana güvendikleri için kulüp başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.