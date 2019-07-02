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İnegöl Beleddiyesi’nden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine destek

Türkiye’de tarımı yaygınlaşan tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü’de çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 16:16
İnegöl Beleddiyesi’nden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine destek

Türkiye’de tarımı yaygınlaşan tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü’de çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.


İnegöl’de tıbbi aromatik bitki ekimini yaygınlaştırmak, AR-GE yapan uzmanların bölgede çalışmasını sağlamak, çiftçileri hem görsel hem de teknik açıdan desteklemek amacıyla İnegöl Belediyesi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Konusunda uzman, araştırmacı ve girişimci olan Ahmet Aral ile birlikte ilk olarak Hilmiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelindi. Mahalle sakinlerinden Hasan Narin ve Alaattin Tetik için gerekli alana lavanta ekimi sağlandı. Mahalle sakinleri ekiliş ve gübreleme yerinde takip etti. 6 ay önce ekilen tıbbi aromatik bitkiler, çalışmalar neticesinde ise Haziran ayı itibari ile başaralı sonuçlar verdi.


Muhtar İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonunda İnegöl’de lavanta yetiştiği ve iyi sonuçlar alınabileceği kanaatine varıldığını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Elde edilen bilimsel veri ve tecrübeleri İnegöl’deki diğer çiftçiler ile de paylaşılarak bu bölgede tıbbi aromatik bitkiler hakkında çalışmaların çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konu ile ilgili hız kesmeden kapsamlı projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu havzanın katma değerli ürünler üretmesi için çiftçilerin örgütlenmesi amacıyla projenin, yaygınlaştırılması için çalışmalarına başladık” dedi.


Bu projenin devamı olarak yer araştırması yapıldığı, Akbaşlar Mahallesinde 20 dekarlık bir alanda önümüzdeki süreç zarfında da ekim yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:16
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