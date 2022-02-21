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Gündem İndirimi duyan koştu! 5 litrelik yağ bakın kaça satıldı?
Gündem

İndirimi duyan koştu! 5 litrelik yağ bakın kaça satıldı?

Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:48:00 -
İndirimi duyan koştu! 5 litrelik yağ bakın kaça satıldı?

Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1’e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti.

5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO’nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağından temel gıda ürünlerine kadar KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından Van’da vatandaşlar TMO ürün satış noktalarına adeta akın etti.

 

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Yorumlar

Hakan kardeş

Halk sefalet içinde 20 lira için saatlerce kuyrukta
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İsa

Öyle ballandırıyorsunuz ki sanırsın bedava dağıtıyorlar. İnsan eski Türkiye'yi özlüyor
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