İncir, Türkiye genelinde yetişen bir meyvedir. İncir kültürü Anadolu’da insanlık tarihi kadar eski zamanlara dayanan kültür meyveleri içinde, en eski gelişme tarihine sahip meyvelerden biridir. İncirin anavatanı Türkiye olup, buradan Suriye, Filistin ve daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve Hindistan’a yayılmıştır. Peki, incirin faydaları nelerdir? İşte merak edilen haberin devamı…

İncirin faydaları nelerdir?

1) İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.

2) Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 100 gram kuru incir yenildiğinde vücudun günlük gereksinimi olan kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü karşılanır.

3) Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir.

4) Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir.

5) Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.

6) Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler.

7) Kanserden korur.

8) Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir.

9) Siğil oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt siğile karşı etkilidir. Bu etkiyi sağlamak adına körpe olan incirin yaprağından çıkan süt siğile sürülür. Düzenli yapıldığında siğil ortadan kaybolur.

10) Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler. Kurutulan incir yaprakları ile dekoksiyon hazırlanır. Bu dekoksiyon hemoroit (basur) ile çıbanlara karşı etki gösterir.

11) İnsülin salınımını dengeler. İçinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum olduğundan, insülin salınımını dengelemektedir.

12) Kalp sağlığını korur.

13) Vücudu temizler.

14) Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

15) Cilt hastalıklarına iyi gelir.

16) Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.

17) Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır.

18) Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir.

19) Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalığı olanların diyetlerine inciri eklemesi tavsiye edilir.