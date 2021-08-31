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Ekonomi İMÜ akademik kadro alıyor
Ekonomi

İMÜ akademik kadro alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 34 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:23:00 -
İMÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır. Başvurular ilgili fakültelere 29.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikme nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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