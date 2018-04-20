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İmparatorun cezası belli oldu

Şampiyonluk yarışının zirvesinde bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası açıklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:12
İmparatorun cezası belli oldu

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:12
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