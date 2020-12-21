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Ekonomi İMKON Başkanı Tellioğlu, çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talep etti
Ekonomi

İMKON Başkanı Tellioğlu, çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:17:34 -
İMKON Başkanı Tellioğlu, çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talep etti

ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat girdilerinde fahiş fiyat artışları yaşandığını belirterek, demir, çimento ve beton üreticilerinin acil fiyat düzenlemesine gitmesi gerektiğini bildirdi.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından inşaat sektörünün de etkilendiğine dikkati çekti.

Başta demir ve çimento olmak üzere temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının sektörü durma noktasına getirdiğini vurgulayan Tellioğlu, demirin kilogram fiyatının son 6 ay içinde 3,5 liradan 6 liraya çıktığını ifade etti. Tellioğlu, "Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları, dövizde yaşanan artış, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Tek sorun fiyat artışları olmayıp, demir, çimento ve beton üretiminde dünyada ilk 8 ülke içinde yer almamıza rağmen iç pazarda malzeme tedarikinin zorlaşması da büyük bir sorun haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, demir, çimento ve beton üreticilerinin acil fiyat düzenlemesine gitmesini ve üretimi artırarak iç pazarın ihtiyacını karşılamasını talep etti.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıya da değinen Tellioğlu, bu müteahhitlerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taahhütlerini yerine getirmekte zorlandığını bildirdi. Tellioğlu, hükümetin, bu müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesi ve süre uzatımı gibi imkanlar sağlaması gerektiğini kaydetti.



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