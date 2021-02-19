IMF’den Türkiye ekonomisine övgü! Ülkemiz yabancı yatırımcının radarında

Akit Ekonomi

Covid-19’un yayılımını önlemek için amansız bir mücadele veren Türkiye, üretim ve ihracat başarılarıyla da dikkat çekiyor. Ekonomiyi kuvvet katmak için gerekli her tedbiri devreye sokan ülke, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülüyor.

Yerinde kararlar alındı

Dev fonlar da yatırımcılarla aynı fikirde. Nitekim Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, hükümetin yerinde kararlar aldığını belirtti. McGettigan, ekonomi politikasındaki son değişimin zamanında yapıldığını vurguladı. McGettigan, “Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulanması, fiyat istikrarının sağlanması hem yerli hem de yabancı yatırımcılara güven aşılayacaktır” dedi.

Maliye politikası başarılı

Ekonomi yönetimince uygulanan maliye politikasını da başarılı bulan McGettigan, şöyle devam etti: “Liranın değer kazanmasını, kredibilitenin iyileşmesini, risk priminin düşmesini sağlayan bu politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. Yüksek dış finansman ihtiyacı ve yurt içi döviz mevduatı, ekonominin hala gerek yurt içi gerek yurt dışı şoklar ile hassasiyetlere karşı kırılgan olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla kırılganlıklar, tamponlar yeniden oluşturulana kadar yüksek seviyelerde kalacaktır. Ama şu muhakkak ki ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanması, hedeflere ulaşmanın anahtarı olacaktır.”

Doğru hamleler yapılıyor

“Stratejik bir bölgede bulunan Türkiye’nin girişimci, dinamik, genç bir ekonomisi var” ifadesini kullanan McGettigan, şunları kaydetti: “İki husus çok önemli. İlki makroekonomik istikrar, ikincisi ise yapısal reformlar. Makroekonomik istikrar tarafında şu anda kesinlikle doğru hamleler yapılıyor. Yapısal tarafta ise bu aşamada odak noktasının salgınla ilgili ihtiyaçları ele alma olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak orta vadede bunun ötesine geçildiğinde başka konular var. Ancak coğrafi konumunun girişimci genç nüfusla, gerekli reformlarla birleştiğinde Türkiye’yi küresel tedarik zincirindeki kaymadan yararlanacağı şekilde konumlandıracağına inanıyoruz.”

Kritik tavsiyeler

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise şöyle konuştu: “Para politikasını sıkılaştırmaya ve kredi büyümesini ele almaya yönelik son ekonomi politikası değişikliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Tek bir politika faiziyle likidite sağlamaya geçiş de dahil olmak üzere para politikası çerçevesinin sadeleştirilmesini de takdir ediyoruz. Bu adımlar kredibilitenin yeniden inşasına, risk priminin düşmesine, TL üzerindeki baskının sınırlanmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yardımcı oldu. Enflasyon beklentilerinin istikrara kavuşmaması durumunda ilave ölçülü sıkılaşma yapılmasını ve ayrıca sıkı parasal duruşun sürdürülmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca kredi tahsisinin daha çok piyasada belirlenmesine olanak verecek politikalar izlenmesini öneriyoruz.” Bu arada Türkiye, reyting kurumu Fitch tarafından yakından takip ediliyor. Kurumun ülkenin kredi notunda indirime gidebileceğine ihtimal veriliyor. Analistler, Fitch’in makro ve mikro verileri temel alıp Türkiye’nin elini güçlendirecek bir karar alabileceğine işaret ediyorlar. “Gelinen aşamada yatırımcıların kararlarının önemli olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’ye sermaye girişinin giderek arttığı da bilinmelidir” diyorlar. Üreticiler ve tüccarlar da Türkiye’nin tedarik üssü olacağını savunarak şu görüşleri paylaşıyorlar:

Avantajlı konumdayız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: “Ülkemiz, tedarik üssü olma avantajını hukuk ve ekonomideki reform çalışmalarıyla birlikte yabancı yatırımcıya çok daha güçlü şekilde sunacak. Türkiye, alternatif arayışları çerçevesinde potansiyel olarak daha avantajlı konuma geçebilecek ülkelerin başında geliyor.”

Şeffaflık vurgusu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: “Yatırımcılar güveni mühim görüyorlar. Gelinen aşamaa yatırım ortamının güçlendirilmesi çok ama çok önemli. Şu da hakikat ki hayata geçirilecek ekonomi ve hukuk reformları, ülkemizin yatırımcılardan ilgi görmesine imkân tanır.”