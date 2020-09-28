IMF Başkanı acı gerçeği açıkladı: Tam 12 trilyon dolar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Atlantic Council tarafından düzenlenen "Altyapı, Yatırım ve Orta Avrupa: Üç Deniz Girişimi" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıp 12 trilyon dolar

Koronavirüs salgınının dünyayı yeniden şekillendirdiğine işaret eden Georgieva, 12 trilyon dolardan fazla bir kayba işaret etti.

Georgieva, Çin ve benzeri ülkelerin iyi bir mesafe katettiğini ancak büyümenin negatif çıkacağını söyledi.

Orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinde salgının 3 yıllık ekonomik ilerlemeyi yok edebileceğini konusunda uyarıda bulunan,

Georgieva, ekonomik toparlanma için altyapının önemine vurgu yaptı.