IMF Başkanı acı gerçeği açıkladı: Tam 12 trilyon dolar
Ekonomik toparlanma için altyapının önemine dikkati çeken Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsün 2020 ve 2021 yıllarını içine alacak şekilde ekonomide 12 trilyon dolarlık bir kayıba neden olacağını söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Atlantic Council tarafından düzenlenen "Altyapı, Yatırım ve Orta Avrupa: Üç Deniz Girişimi" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.
Kayıp 12 trilyon dolar
Koronavirüs salgınının dünyayı yeniden şekillendirdiğine işaret eden Georgieva, 12 trilyon dolardan fazla bir kayba işaret etti.
Georgieva, Çin ve benzeri ülkelerin iyi bir mesafe katettiğini ancak büyümenin negatif çıkacağını söyledi.
Orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkelerinde salgının 3 yıllık ekonomik ilerlemeyi yok edebileceğini konusunda uyarıda bulunan,
Georgieva, ekonomik toparlanma için altyapının önemine vurgu yaptı.