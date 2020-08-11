  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

IMF ABD ekonomisinin röntgenini çekti

Koronavirüs salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını belirten Uluslararası Para Fonu (IMF), Fed'in daha fazla gayret sarf edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 03:08:00 -
IMF ABD ekonomisinin röntgenini çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı aktarıldı.

ABD ekonomisine ilişkin görünümün koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine vurgu yapılan açıklamada ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,6 daralacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği belirtildi.

Federal borç artıyor

ABD hükümetinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğü ifade edilirken federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşacağı öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!
Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çar..
Gustavo'ya çılgın teklif!
Spor

Gustavo'ya çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Gustavo'ya Olympique Lyon'dan bir teklif daha geldi. Fransız ekibi Brezilyalı yıldızın peşini b..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı