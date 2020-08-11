IMF ABD ekonomisinin röntgenini çekti
Koronavirüs salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını belirten Uluslararası Para Fonu (IMF), Fed'in daha fazla gayret sarf edeceğini açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı aktarıldı.
ABD ekonomisine ilişkin görünümün koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine vurgu yapılan açıklamada ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,6 daralacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği belirtildi.
Federal borç artıyor
ABD hükümetinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğü ifade edilirken federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşacağı öngörülüyor.