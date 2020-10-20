İmarethane de aslına dönüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Külliyesi içinde bulunan imarethaneyi, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesindeki asli hizmetine uygun hale getirmek için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıklamada, Danıştay kararıyla vakfiyesine uygun şekilde yeniden cami olarak ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cumhurbaşkanlığı kararının ardından 24 Temmuz’da ilk namazın kılındığını hatırlattı.



İmarethane eski günlerine dönecek



Cami ve etrafındaki yapıların Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile vakfedilmiş eserler olduğuna dikkati çeken Ersoy, külliye içinde bulunan imarethane biriminin de bunlar arasında yer aldığını dile getirdi. Ersoy, şunları kaydetti: “Burası Genel Müdürlüğümüzce yaklaşık 6 senedir Halı Müzesi olarak değerlendirilmekteydi. Ayasofya’nın aslına rücu etmesini müteakip biz de Halı Müzesi’nde sergilenen halılarımızı oradan çıkarttık. İmarethanenin Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde asli hizmetini yerine getirmesini sağlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Fatih’in vakfına Danıştay ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile verilen can suyunun ardından biz de gayretle ve heyecanla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”



Fatih Medresesi de ayağa kaldırılacak



Ersoy, Ayasofya Külliyesi içinde yer alan Fatih Medresesi’nin, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce devam ettirilen rekonstrüksiyonunu da devraldıklarını bildirdi. Medresenin kullanım amacına istinaden uygulama projesinin revize edileceğini belirten Ersoy, ilgili Koruma Kurulunun onayının ardından çalışmalara hızla başlanılacağını söyledi.

Ecdat yadigârlarından birine daha restorasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki son toprağı Trablusgarp ile tek bağlantısı olan Anadolu’nun ilk telsiz telgraf istasyonunu 114 yıl sonra restore edecek. Patara Ören Yeri’nde bulunan istasyon, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak. 2. Abdülhamid’in emriyle kurulan istasyonun yeniden ayağa kaldırılarak bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hem ecdadımızın sembol anıtlarından birini kazanacak hem de bu yapıyı turizme ve bilim insanlarımızın çalışmalarına açacağız” dedi.